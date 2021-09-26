Общество

Наталия Соколова призвала воспитателей региона учиться быть счастливыми у детей

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова поздравила воспитателей региона с профессиональным праздником. Поздравление она разместила в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Наталии Соколовой

«Дорогие наши феи-труженицы, работающие с самыми маленькими детьми в дошкольных образовательных учреждениях, поздравляю вас с Днем воспитателя», - написала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

Она пожелала воспитателям региона, чтобы работа всегда доставляла им удовольствие, а дети учились у них «всему самому лучшему и учили их быть счастливыми».

«Пусть за ваш нелегкий труд государство всегда воздает с лихвою, а родители ценят ваш труд и заботу о детях! Пусть ваши семьи будут счастливы и благополучны, а родственники всегда поддерживают вас на вашем профессиональном пути. Крепкого здоровья, много творческих идей и прекрасного настроения», - обратилась Наталия Соколова к воспитателям региона.