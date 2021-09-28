Общество

«Экосреда»: Чем занимаются экологи на предприятии? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Экосреда», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 29 сентября.

Любая хозяйственная деятельность оказывает прямое воздействие на окружающую среду, и чтобы уменьшить на нее негативное влияние, существует профессия «эколог». Эколог сегодня - это не только современная, но и ответственная работа. Экоповестка сейчас, как никогда, актуальна и открывает широкие возможности для развития и совершенствования своих навыков. Сегодняшний гость студии - инженер по охране окружающей среды ООО «Титан-Полимер» Надежда Екимова.

Ведущий программы «Экосреда», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ней о том, кто такие экологи сегодня, чем они занимаются на предприятии, и какие шаги нужно сделать, чтобы предприятие снизило свое воздействие на окружающую среду.