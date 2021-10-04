Общество

Великолучане просят устранить последствия летнего урагана на местном кладбище

Великолучане просят устранить последствия урагана на местном кладбище. Сообщение опубликовано в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Хочется обратиться к ответственным службам в надежде быть услышанным! Ураган в городе был 25 июня (более 3 месяцев назад), а на кладбище, в зеленой зоне (в центре кладбища), как было надломленное дерево, висящее над могилами усопших, так и осталось. Только сигнальная ленточка появилась. Приходишь убраться, а успеешь ли уйти, большой вопрос, а если ствол упадет? Когда уже будет порядок? По проходу не пройти, огромные ветки валяются на могилах, у кого-то погнута оградка. Управляющая кладбищем говорила, что все будет устранено, но когда - неизвестно», - говорится в сообщении.

Автора публикации поддержали и другие местные жители. «Да, проще ленточкой обвязать и на этом дело закончить. Стыдно!» - написал один из подписчиков сообщества.

Напомним, вечером 25 июня на Великие Луки обрушился ураган. Почти сразу в единую диспетчерскую службу города стали поступать многочисленные сообщения о фактах падения деревьев, отключения подачи электроэнергии, подтопления низменных участков местности.