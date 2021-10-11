Общество

Соленую рыбу не пропустили через границу в Псковской области из-за луж в машине

Почти 13 тонн соленой салаки не пропустили через границу в Псковской области из-за несоблюдения ветеринарно-санитарных требований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Долосцы Себежского района сотрудники управления Россельхознадзора запретили перемещение 12,9 тонн соленой неразделанной салаки. Продукцию произвело белорусское предприятие, специализирующееся на импорте и переработке рыбы и морепродуктов. Партия следовала в адрес торговой фирмы, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

В ходе ветеринарного контроля специалисты выявили неудовлетворительное санитарное состояние грузового отсека транспортного средства, на полу которого находились лужи (подтеки), по органолептическим показателям напоминающие тузлук (образовавшийся из-за гигроскопичности соли и осмотических сил раствор при посоле рыбы сухой солью за счет выделившейся из рыбы влаги - ред.).

В связи с этим был оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.