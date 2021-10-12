Общество

Псковские пенсионерки незаконно помогали мигрантам

Полиция выявила нарушения миграционного законодательства в нескольких районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в ходе одной из проверок в городе Великие Луки сотрудники полиции установили, что 68-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в своем доме по улице Лизы Чайкиной двух граждан Таджикистана.

Кроме того, в деревне Турок Печорского района 62-летняя пенсионерка фиктивно прописала на своей жилплощади гражданина Белоруссии.

Также в деревне Быковщина Гдовского района 75-летняя женщина из Ленинградской области незаконно зарегистрировала у себя другую россиянку. В настоящее время по всем этим фактам проводятся проверки.

Подобные факты полиция выявила также в Пыталово, Себежском и Псковском районах.

В этой связи полиция вновь напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.