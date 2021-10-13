Общество

Ученые установили длительность естественного иммунитета у переболевших коронавирусом

Количество антител у переболевших коронавирусом пациентов постепенно снижается в первые 6 месяцев после болезни, но затем показатель остается стабильным до 15-го месяца. Об этом заявили ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая, результаты исследования которых были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

«После [достижения] самых высоких значений с 15 по 28 день после заражения коронавирусом, иммунный ответ антител IgG и плазмы с антителами к коронавирусу постепенно снижался с течением времени, однако выровнялся после 6 месяца», - цитирует ТАСС исследователей. По их данным, нейтрализующая способность плазмы сохраняется вплоть до 15-ти месяцев после появления первых симптомов.

«Противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, у выздоравливающих пациентов с ковидом сохраняется продолжительное время, но некоторые вызывающие обеспокоенность вариации вируса, включая быстро распространяющийся штамм "дельта", могут хотя бы частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме», - отмечают ученые.

Согласно исследованию, титры антител против штаммов «бета», «гамма» и «дельта» в определенные периоды изучения были в 8-16 раз слабее, нежели титры против штамма «альфа». Действие же плазмы с антителами против последнего было зафиксировано у 87% пациентов с 6 по 15 месяц после заражения.

Для исследования были собраны 188 образцов крови 136 пациентов, у которых заболевание протекало в тяжелой и легкой формах.