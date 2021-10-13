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Общество

Более 600 осужденных получили профессии в колониях Псковской области

15.10.2021 08:20|ПсковКомментариев: 0

674 осужденных получили востребованные на рынке труда профессии в образовательных учреждениях УФСИН России по Псковской области в 2020 и 2021 годах. Осужденные без профессии не освобождались, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Всего по состоянию на 1 октября 2021 года в учреждениях УИС региона содержалось чуть более 1 600 осужденных, в следственных изоляторах региона – больше 490 человек. На учете в уголовно-исполнительной инспекции состояло около 4400 человек, что ниже аналогичного периода прошлого года почти на 4 %.

Сотрудники регионального УФСИН принимали меры по перекрытию каналов доставки осужденным запрещенных к использованию предметов. С начала года сотрудники УФСИН обнаружили и изъяли 117 средств мобильной связи, около 140 литров алкогольных напитков кустарного производства. При попытке передать осужденным запрещенные предметы на прилегающих территориях учреждений задержали трех человек.

Уровень привлечения осужденных к исправительным и обязательным работам за рассматриваемый период составил 100 %, добавили в ведомстве. 

Теги: #УФСИН #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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