Общество

Двух мигрантов незаконно прописали в своих домах жители Псковской области

Двое жителей Псковской области фиктивно прописали азербайджанца и узбека в своих домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Установлено, что безработный 32-летний великолучанин незаконно зарегистрировал жителя Республики Узбекистан, а 53-летняя жительница деревни Сосновый Бор Порховского района прописала гражданина Республики Азербайджан.

Кроме того, ленинградка осуществила на территории Гдовского района фиктивную регистрацию россиянина.

Полиция проводит проверку.