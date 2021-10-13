Общество

Новый пригородный поезд свяжет Новгородскую и Псковскую области

Новый пригородный поезд из Новгородской области до границы с Псковской областью по маршруту Старая Русса – Морино запустят в конце декабря. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем профиле в Instagram.

«Так, в конце декабря запустим новый пригородный маршрут Старая Русса - Морино. Электричка будет ходить 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Маршрут запустили по просьбам новгородцев. Теперь пассажиры снова смогут добраться от Морино до Бологое», - рассказал Андрей Никитин.

Напомним, деревня Морино находится в Дновском районе Псковской области.