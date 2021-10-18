Общество

Россияне назвали сферы, работники которых должны обязательно привиться от COVID-19

Большинство россиян считают, что врачи, учителя и специалисты сферы услуг должны прививаться независимо от желания. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В числе профессий, сотрудники которых обязаны привиться от COVID-19, россияне чаще всего называли медицинских работников (16%). 13% убеждены, что все специалисты сферы услуг должны пройти обязательную вакцинацию. Учителям и государственным служащим, по мнению респондентов, также следует привиться от коронавируса (10 и 9% соответственно).

Об обязательной прививке для продавцов и работников сферы общественного питания говорили 5 и 4% россиян соответственно. По 2% голосов набрали сотрудники полиции, воспитатели, водители общественного транспорта и социальные работники. Среди других представителей профессий, которым нужна вакцинация, россияне называли рабочих пищевых производств, строителей, курьеров, фармацевтов, пожарных, артистов.

23% россиян считают, что привиться должен каждый, независимо от профессиональной принадлежности. 30% опрошенных настаивают, что прививка должна быть добровольной для всех.

Женщины чаще мужчин говорили, что вакцинация от коронавируса обязательна для медиков, работников сферы услуг, учителей, продавцов. Мужчины же чаще призывали к обязательной вакцинации государственных служащих и сотрудников полиции, а также говорили, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки привиться от COVID-19 должен каждый.