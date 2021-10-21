Общество

Врачи рассказали о последствиях покупки прививочных сертификатов

По подсчетам экспертов, среди всех сертификатов о вакцинации десятая часть — фиктивные. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые предложения о продаже поддельных документов с проводкой через «Госуслуги» появились еще в конце мая. Летом их стало больше — хронологически это совпало с постановлениями об обязательной вакцинации в регионах. На услугу обратили внимание силовики и журналисты.

Летом РИА Новости проводило журналистское расследование и связалось с несколькими поставщиками. Трое пообещали документы, оформленные в Саратове, два предложения пришло из Новосибирска и Ставрополя. Все торговцы уверяли, что сертификат из московской поликлиники не достать.

Сейчас у сервиса другой уровень: есть возможность выбрать не только регион, но и препарат: «Спутник» или «Спутник Лайт». Например, у одного продавца на выбор 60 областей, стоимость — от десяти тысяч. В среднем же цены стартуют от шести тысяч за «укол».

Уголовные дела в отношении медиков возбудили по всей России: в Москве, Ярославской области, Саратове, Башкирии, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Красноярске, Крыму, Брянске, Воронеже.

Впрочем, вакцинация не по месту жительства абсолютно законна — а одних подозрений для уголовного преследования недостаточно. При этом часто последствия поддельной вакцинации оказываются неприятными для обладателей сертификатов, отметили в РИА Новости.

Так, волгоградские журналисты рассказали о мужчине, который купил сертификат, а потом передумал и решил вакцинироваться. Однако сделать это он не смог: информацию о нем уже занесли в базу данных. В результате он заболел коронавирусом и заразил родителей.

Кроме того, в больницу с коронавирусом попал саратовец с фиктивной прививкой, а в Оренбургской области в реанимации скончалась девушка с поддельным документом. Похожая история произошла и в Орле.

«Умерла женщина 49 лет. В анамнезе значилось, что вакцинированная, однако болезнь протекала очень тяжело: практически стопроцентная ковид-пневмония. В реанимации она призналась, что не делала прививку, сертификат фальшивый», — рассказала Елена Кирьянова, главврач орловского тубдиспансера.

Демограф Алексей Ракша отмечает, что липовые вакцинации, в том числе нелегальная продажа сертификатов, — общая проблема всей страны, а в некоторых лидирующих по уровню заболеваемости регионах этот бизнес и вовсе поставлен на поток.

«Как узнать, что медсестра прямо в кабинете вылила вакцину вместо того, чтобы сделать укол? Никак. Невозможно брать у всех привитых тест на антитела, тем более что они не всегда вырабатываются», — объяснил Алексей Ракша.

Как подсчитал эксперт, сейчас в России количество нелегально полученных документов может достигать десяти процентов. Ситуацию, по его мнению, частично прояснят только новые данные Росстата по избыточной смертности за сентябрь и октябрь. Но их пока публикуют с задержкой.