Общество

Небезопасную крупу не пропустили через границу в Псковской области

Ввоз двух тонн небезопасной пшеничной крупы пресекли на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» государственные инспекторы управления установили факт недостоверного декларирования при ввозе на территорию РФ партии пшеничной крупы (семола) из Италии. Две тонны товара следовали в адрес занимающейся розничной торговлей продуктами фирмы в Москве.

Должностные лица выявили нарушение требований технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»: в декларации был заявлен протокол испытания лаборатории «ПродЭкпертиза», местонахождение которой не было подтверждено по фактическому адресу осуществления деятельности. Следовательно, представленная декларация о соответствии была признана недействительной, пояснили в ведомстве.

Ввозить две тонны крупы на территорию Российской Федерации запретили.