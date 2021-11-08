Общество

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями ввели в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталию Башкетову.

«Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации – ред.) подпунктом (о проведении прививок – ред.)… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)», - говорится в обновленном постановлении, опубликованном на сайте ведомства.