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Общество

Более 70 км берегов рек и озер убрали от мусора в Псковской области

10.11.2021 08:15|ПсковКомментариев: 2

73 км берегов водных объектов убрали от мусора в Псковской области в рамках прошедшей ежегодной общероссийский акции «Вода России» в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по природным ресурсам и экологии.

Акция, начиная с 2019 года, проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

По данным органов местного самоуправления, в апреле-октябре 2021 года акции провели в 24 районах области.

Администрации муниципальных образований совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами организовали экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. Прибрежные полосы убрали от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкосили траву и так далее.

«За прошедший год была проведена большая работа по очистке берегов водных объектов. Всего было убрано 73 км территории. В уборках приняли участие более 1 270 человек», - отметили в комитете и поблагодарили всех, кто в течение всего года не оставался равнодушным к общему делу по сохранению водных объектов Псковской области.

Теги: #экология #комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области #Вода России
Источник: Псковская Лента Новостей
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