Общество

Удушающая опасность

Газовая плита, баллон, котел... Все эти обычные вещи при несоблюдении простых правил использования могут довести до беды. Как часто неисправное газовое оборудование приводит к пожарам и даже взрывам? Какие правила эксплуатации стоит помнить? Куда обращаться, если в доме пахнет газом? Ответы на эти и другие вопросы корреспонденту Псковской Ленты Новостей дал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

- Владимир Геннадьевич, как часто неисправное газовое оборудование или нарушение правил их эксплуатации приводят к пожарам в Псковской области?

- В качестве подробного примера можно привести статистику пожаров, произошедших по причине неисправности при устройстве и эксплуатации газового оборудования, за последние 5 лет.

В 2017 году произошло 9 пожаров по рассматриваемой причине, в 2018 году – 11, в 2019 – 7, в 2020 – 5 и за 10 месяцев 2021 года уже зарегистрировано 10 случаев. Стоит отметить, что такие пожары происходят как в частном жилом секторе, так и в многоквартирных жилых домах. Зачастую, одной из причин происшествий является оставление газового оборудования без присмотра. Как мы видим из статистических фактов, отсутствует тенденция к снижению числа пожаров по причинам, связанным с использованием газа в быту.

- Будем надеяться, что таких случаев станет меньше. Скажите, сколько человек в регионе пострадали и погибли в результате происшествий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования, в этом и прошлом году?

- За последние 5 лет произошедшие пожары по причинам, связанным с использованием газа в быту, к сожалению, унесли жизни 7 человек и нанесли травмы различной степени тяжести 16 гражданам.

Приблизительно, в 70% случаев причиной этих пожаров является разгерметизация газовых баллонов, находящихся в жилых помещениях. Как правило, это случается из-за того, что неправильно и самостоятельно их устанавливают, а также это связано с износом оборудования. Другими причинами стали: утечка газа из-за незакрытых конфорок плит и падение газовых баллонов с высоты с последующим нарушением их целостности. Погибшими и травмированными оказались собственники помещений, в большинстве случаев – пенсионеры.

Как и в ситуации с пожарами, нет положительной динамики в снижении роста числа травмированных и погибших людей на данных пожарах.

- Чтобы подобных случаев было меньше, какие основные правила эксплуатации газового оборудования должны помнить псковичи?

- Необходимо напомнить, что только правильное использование газа в быту, соблюдение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов позволит избежать серьезных последствий – пожара, травматизма или гибели.

При использовании газового оборудования важно соблюдать следующие правила:

Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы оставлять форточку открытой. Нельзя надолго оставлять работающие газовые приборы без внимания. Важно следить, чтобы пламя конфорки не погасло. Перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе. Надо регулярно проверять исправность газового оборудования: для этого необходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования. Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее загрязнения.

Нормальное пламя не должно выбиваться из-под посуды. Если же пламя выбивается из-под посуды, следует краном горелки его уменьшить. Посуду с широким дном нужно ставить на специальные конфорочные кольца с высокими ребрами во избежание отравления продуктами неполного сгорания газа. Не рекомендуется ставить посуду с широким дном на конфорку плиты.

При использовании газового оборудования запрещается:

Использовать газовые плиты для обогрева помещений. Использовать газовые приборы с неисправной или отключенной автоматикой безопасности. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра. Допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии. Самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.

- Владимир Геннадьевич, как человек может понять, что газовое оборудование в его доме неисправно? Куда он может обратиться?

- При пользовании газовым оборудованием, в большинстве случаев это газовые плиты, необходимо обращать внимание на следующие факторы:

Горение газа считается нормальным, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое. При изменении цвета пламени необходимо прекратить использование газового оборудования и обратиться в специализированную организацию для проверки технического состояния газового оборудования.

На появление запаха газа. При появлении запаха газа нельзя включать и выключать электроприборы, допускать образования искры или огня в загазованном помещении. Необходимо немедленно сообщить об инциденте в газовую службу по телефону 04. До прибытия специалистов аварийной газовой службы по возможности не пускать людей в помещение и обеспечить его проветривание.

- Скажите, были ли у нас в регионе случаи со взрывами газовых баллонов? Какова статистика? Были ли жертвы или пострадавшие?

- К сожалению, на территории Псковской области в 2020 году зарегистрировано 3 пожара, которые привели к взрывам газовых баллонов в частных жилых домах: 1 пожар произошел в деревне Выставка Палкинского района и 2 пожара в Островском районе – в деревнях Чертовидово и Рядобжа. В результате данных пожаров 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

За 10 месяцев 2021 года на территории региона произошло 4 случая взрывов газовых баллонов после возникновения пожаров, что уже на 33,3% больше, чем в 2020 году. Такие пожары произошли в частном жилом секторе в деревнях Глинчино Невельского района, Новый Изборск Печорского района, Леонтьево Палкинского района и в городе Печоры. В результате взрывов газовых баллонов получили травмы 5 человек.

- А вообще по каким причинам в основном происходят взрывы газовых баллонов? Как это можно предотвратить?

- Основной причиной взрывов является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. Чаще всего взрывы газовых баллонов происходят по следующим причинам:

нагрев баллона, приводящий к расширению газа, вследствие чего давление газа повышается пропорционально повышению температуры;

неисправность вентиля на газовом баллоне, в результате чего происходит быстрая утечка газа из баллона;

падение баллона с большой высоты или удар его о твердый предмет.

Чтобы обезопасить себя и близких в многоквартирных домах, нужно следовать следующим правилам:

эксплуатировать только разрешенное оборудование, находящееся в рамках срока годности; подключать и монтировать газовое оборудование, изготовленное профессионалами с допуском; правильно хранить и устанавливать газовые баллоны; согласовать все изменения проекта с газовой службой; регулярно проверять газопровод, соединения и оборудование; поддерживать систему вентиляции в рабочем состоянии; готовить на газовой плите при постоянном присутствии взрослых дееспособных людей; использовать оборудование строго по назначению.

Еще раз отмечу, что важно обращать внимание на появление запаха газа и следить за герметичностью вентилей, кранов, фланцевых соединений. При малейшем подозрении следует обращаться в газовую службу, осуществляющую поставку горючего.

Беседовала Алина Обиденко