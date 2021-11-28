Удушающая опасность

Газовая плита, баллон, котел... Все эти обычные вещи при несоблюдении простых правил использования могут довести до беды. Как часто неисправное газовое оборудование приводит к пожарам и даже взрывам? Какие правила эксплуатации стоит помнить? Куда обращаться, если в доме пахнет газом? Ответы на эти и другие вопросы корреспонденту Псковской Ленты Новостей дал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.
- Владимир Геннадьевич, как часто неисправное газовое оборудование или нарушение правил их эксплуатации приводят к пожарам в Псковской области?
- В качестве подробного примера можно привести статистику пожаров, произошедших по причине неисправности при устройстве и эксплуатации газового оборудования, за последние 5 лет.
В 2017 году произошло 9 пожаров по рассматриваемой причине, в 2018 году – 11, в 2019 – 7, в 2020 – 5 и за 10 месяцев 2021 года уже зарегистрировано 10 случаев. Стоит отметить, что такие пожары происходят как в частном жилом секторе, так и в многоквартирных жилых домах. Зачастую, одной из причин происшествий является оставление газового оборудования без присмотра. Как мы видим из статистических фактов, отсутствует тенденция к снижению числа пожаров по причинам, связанным с использованием газа в быту.
- Будем надеяться, что таких случаев станет меньше. Скажите, сколько человек в регионе пострадали и погибли в результате происшествий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования, в этом и прошлом году?
- За последние 5 лет произошедшие пожары по причинам, связанным с использованием газа в быту, к сожалению, унесли жизни 7 человек и нанесли травмы различной степени тяжести 16 гражданам.
Приблизительно, в 70% случаев причиной этих пожаров является разгерметизация газовых баллонов, находящихся в жилых помещениях. Как правило, это случается из-за того, что неправильно и самостоятельно их устанавливают, а также это связано с износом оборудования. Другими причинами стали: утечка газа из-за незакрытых конфорок плит и падение газовых баллонов с высоты с последующим нарушением их целостности. Погибшими и травмированными оказались собственники помещений, в большинстве случаев – пенсионеры.
Как и в ситуации с пожарами, нет положительной динамики в снижении роста числа травмированных и погибших людей на данных пожарах.
- Чтобы подобных случаев было меньше, какие основные правила эксплуатации газового оборудования должны помнить псковичи?
- Необходимо напомнить, что только правильное использование газа в быту, соблюдение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов позволит избежать серьезных последствий – пожара, травматизма или гибели.
При использовании газового оборудования важно соблюдать следующие правила:
Нормальное пламя не должно выбиваться из-под посуды. Если же пламя выбивается из-под посуды, следует краном горелки его уменьшить. Посуду с широким дном нужно ставить на специальные конфорочные кольца с высокими ребрами во избежание отравления продуктами неполного сгорания газа. Не рекомендуется ставить посуду с широким дном на конфорку плиты.
При использовании газового оборудования запрещается:
- Владимир Геннадьевич, как человек может понять, что газовое оборудование в его доме неисправно? Куда он может обратиться?
- При пользовании газовым оборудованием, в большинстве случаев это газовые плиты, необходимо обращать внимание на следующие факторы:
- Скажите, были ли у нас в регионе случаи со взрывами газовых баллонов? Какова статистика? Были ли жертвы или пострадавшие?
- К сожалению, на территории Псковской области в 2020 году зарегистрировано 3 пожара, которые привели к взрывам газовых баллонов в частных жилых домах: 1 пожар произошел в деревне Выставка Палкинского района и 2 пожара в Островском районе – в деревнях Чертовидово и Рядобжа. В результате данных пожаров 2 человека получили травмы различной степени тяжести.
За 10 месяцев 2021 года на территории региона произошло 4 случая взрывов газовых баллонов после возникновения пожаров, что уже на 33,3% больше, чем в 2020 году. Такие пожары произошли в частном жилом секторе в деревнях Глинчино Невельского района, Новый Изборск Печорского района, Леонтьево Палкинского района и в городе Печоры. В результате взрывов газовых баллонов получили травмы 5 человек.
- А вообще по каким причинам в основном происходят взрывы газовых баллонов? Как это можно предотвратить?
- Основной причиной взрывов является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. Чаще всего взрывы газовых баллонов происходят по следующим причинам:
Чтобы обезопасить себя и близких в многоквартирных домах, нужно следовать следующим правилам:
Еще раз отмечу, что важно обращать внимание на появление запаха газа и следить за герметичностью вентилей, кранов, фланцевых соединений. При малейшем подозрении следует обращаться в газовую службу, осуществляющую поставку горючего.
Беседовала Алина Обиденко