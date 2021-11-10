Общество

Ведущие «Тура на двоих» посетили «Псковскую Венецию»

В новом выпуске программы «Тур на двоих», которая выходит в эфир на телеканале «Россия 24», ведущие посетили малоизвестные места Усвятского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГТРК «Псков».

«В этот раз наша съемочная группа решила отправиться в самый южный район Псковской области, на границу с республикой Беларусь. В место, которое неофициально называют городом Ярослава Мудрого - в Усвяты», - пояснили сотрудники ГТРК.

История Усвят начинается с Юрьевой горы. Название поселка трансформировалось несколько раз, от непривычного слуху Въсвячъ и Усть-Свято к современному наименованию. Поселения на этой земле появились еще в конце первого тысячелетия нашей эры. Первое же упоминание в летописи относится 1021 году.

Заселять эти земли начали за долго до летописного упоминания. Согласно археологическим данным, первые люди жили здесь ещё в эпоху неолита. Правда, для жизни выбирали совсем не землю.

«Оказывается, чтобы попасть в Венецию, не нужно ездить слишком далеко. Ведь именно Усвяты называют "Псковской Венецией". Археологи доказали, что первые люди появились здесь еще 12 тысяч лет назад. Они строили дома на сваях. Ну, а поскольку уровень воды был очень низкий, сейчас все эти поселения находятся на дне Усвятских водоемов. Но в ХХ веке археологи обнаружили одно такое поселение на берегу озера Усвяты. С тех пор этот район так и назвали, "Псковской Венецией"», - рассказала Дина Перевозчикова.

Гораздо больше об этом и других древних поселениях можно узнать в Краеведческом музее. Сейчас он располагается в здании школы. Здесь можно познакомиться не только с археологическими находками, но и с предметами крестьянского быта прошлых веков.

Бывший город на торговом пути с богатой историей, когда-то располагавшийся на нескольких холмах, - сейчас небольшой поселок городского типа. Но это совсем не значит, что здесь нечего посмотреть. В Усвятах, например, очень трепетно относятся к истории улиц, отметили в ГТРК.

«Не секрет, что многие названия улиц в Пскове, да и в других городах неоднократно менялись. И немногие сейчас могут вспомнить, как, например, раньше называлась улица Советская или Некрасова в Пскове. Так вот, в Усвятах эту память хранят. Вот, например, улица Дзержинского, историческое название - улица Скуева», - подчеркнул Игорь Данилов.

При этом хранят не только названия, но и сами улицы.

«Не поверите, но каменная дорога здесь появилась в 1787 году и была построена специально к приезду Императрицы Екатерины II. Не знаю, сколько должно было потребоваться рабочим времени на создание этого тракта, но поработали действительно на совесть. С тех пор дорога ни разу не ремонтировалась. Вот так, строили на один день, а стоит она сотни лет», - сказала Дина Перевозчикова.

Одна из ярких достопримечательностей Усвят - дом Родзянко на Замковой горе. Сейчас здесь начинаются масштабные реставрационные работы, так что для посетителей он закрыт. Однако корреспондентам ГТРК удалось не только погулять внутри, но и спуститься в подземелье.

Усвятский - один из самых небольших районов области, но тем не менее здесь есть что посмотреть. Например, деревня Церковище, где жила знаменитая исполнительница народных песен - Ольга Сергеева. А что связывает ее и знаменитого режиссера Андрея Тарковского? И как отпраздновали тысячелетие посёлка? Это и многое другое зрители узнают в новом выпуске программы «Тур на двоих».