Общество

Кредитный рейтинг Т1 и его облигаций повышен с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом

Кредитный рейтинг Холдинга Т1, одного из лидеров российского ИТ-рынка, повышен с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом рейтинговым агентством НКР. Кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций Т1 серии 001P-01 (ISIN RU000A1071R5) соответствует рейтингу эмитента и установлен на уровне A+.ru. Кредитный рейтинг присвоен по национальной рейтинговой шкале.

Повышение рейтинга Холдинга Т1 обусловлено стремительным ростом объёмов бизнеса компании в 2023 году и, как следствие, существенным улучшением финансовых метрик и позитивным прогнозом качества операционных показателей по итогам 2024 г. Устойчивые рыночные позиции компании наряду со значительной диверсификацией заказчиков, характеризующихся устойчивым финансовым положением, также обеспечивают позитивную оценку бизнес-профиля Т1. Качество корпоративного управления и управления рисками в холдинге оценивается выше среднего по рынку.

Ключевые финансовые метрики Холдинга Т1 показывают устойчивый рост. По итогам 2023 года Т1 контролировал около 8% рынка и по версии аналитических агентств CNews Analytics и RAEX, занимал 1 место среди российских ИТ-компаний по объему выручки. Так, в 2023 году этот показатель превысил на 31% результат 2022 г. и составил 193 млрд руб. без НДС, что привело к росту OIBDA на 85%. Позитивное влияние на финансовый профиль компании оказывает уровень ликвидности и рентабельности: операционная рентабельность Холдинга Т1 выросла с 31% в 2022 году до 44% в 2023 году. По итогам 2024 года ожидается сохранение показателя на таком же высоком уровне.

Впервые кредитный рейтинг был присвоен Т1 26.12.2022 г.