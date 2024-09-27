Общество

Т1 Интеграция: Конкурентоспособную САПР продемонстрировали на форуме «Микроэлектроника»

Т1 Интеграция (Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, приняла участие в десятом форуме «Микроэлектроника 2024» и продемонстрировала возможности собственного продукта в области мультидисциплинарного инженерного анализа (CAE). Участники форума смогли поближе познакомиться с отечественным решением, которое обеспечивает численное моделирование течения жидкости и газа, теплообмена, теплового и солнечного излучения, оптики, оснащенности и заметности, механической прочности, а также электричества, электромагнетизма, целостности питания и сигнала, фотоники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Алексей Харитонович, руководитель направления инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция, принял участие в дискуссиях, посвященных проектированию и моделированию электронных компонентов и систем, а также проблемам создания дорожной карты развития фотоники. Эксперт рассказал о возможностях САПР и ее роли в развитии отечественной электроники.

«Т1 Интеграция стремится предложить российскому ИТ-рынку мощный и надежный инструмент для решения задач повышения производительности предприятий, уменьшения затрат на разработку и проектирование изделий. Для этого наша команда сосредоточилась на создании отечественного CAE-решения с фокусом на электронику. Разработка, продемонстрированная участникам Форума, поможет справляться с актуальными вызовами, которые стоят перед российской электронной промышленностью», — комментирует Алексей Харитонович.