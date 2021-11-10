Общество

В России с 1 декабря могут отключить миллионы корпоративных номеров

Более половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря из-за нарушения закона о серых сим-картах. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков и операторов связи.

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В соответствии с указанным законом корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». Всего, по оценке аналитиков, в России около 32 млн корпоративных сим-карт. Больше других может пострадать малый и средний бизнес, который пока не осознает риски отключения, считают эксперты. Операторы же могут лишиться части выручки.

Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА, рассказал гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Это подтвердил источник издания, близкий к одному из крупных мобильных операторов.

Регистрировать данные о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА компании обязаны согласно принятым в декабре 2020 года поправкам к закону «О связи», регулирующим оборот серых сим-карт.

Так, компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, в противном случае оператор связи будет обязан приостановить оказание услуг уже с 1 декабря, уточняет издание.

Клиенты, заключающие договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА сразу. Для регистрации телематических корпоративных абонентов (М2М, machine to machine), сим-карты которых используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах и других устройствах, был принят переходный период — до 1 марта 2023 года.

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин сообщил, что «регистрация сим-карт проходит по графику». По его словам, министерство проводит мероприятия вместе с операторами, чтобы все корпоративные клиенты своевременно подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами: «Более сотен корпоративных абонентов получили от министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание».

В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 заверили, что сделали процедуру регистрации сим-карт максимально «безболезненной» для корпоративных клиентов. «МегаФон» отказался от комментариев.

Операторы фактически оказались в заложниках: они не могут сделать ничего, кроме как информировать своих абонентов о необходимости внесения сведений в ЕСИА, говорит Константин Анкилов: «Дело в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на "Госуслугах", к тому же далеко не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их сим-карты, если они не внесут сведения».

Прежде всего, незарегистрированными остаются корпоративные сим-карты среднего и малого бизнеса, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, в России сейчас около 11 млн серых сим-карт. «Из них около половины числятся у операторов как корпоративные, остальные зарегистрированы на физлиц», - полагает он. Отключение не зарегистрированных в ЕСИА корпоративных сим-карт приведет к временному снижению выручки операторов, считает Константин Анкилов. К тому же это, по его мнению, может иметь экономические последствия и для самого бизнеса, поскольку некоторые компании могут остаться без связи.