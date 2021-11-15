Общество

Борис Елкин рассказал историю появления в Пскове «охранных» голубей

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин рассказал местным жителям историю появления в городе «охранных» голубей. Пост на эту тему появился на личной странице сити-менеджера в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram Бориса Елкина

«Гуляя по городу на выходных, увидел голубей, как выяснилось они охранные! Их как минимум два», - написал Борис Елкин.

По его словам, один венчает крест храма Успения Богородицы с Пароменья, который был построен в 1444 году. Так как долгое время это был единственный храм за пределами крепостной стены, отсюда и необходимость в «охраннике» - голубь это символ Святого духа, отметил исполняющий полномочия главы городской администрации.

Еще один голубь уже несколько лет сидит на парапете на Золотой набережной. Автор этой фигурки - скульптор Владимир Черненко. А идея поместить на это место голубя принадлежит главному архитектору проекта Золотой набережной Юрию Ширяеву, рассказал Борис Елкин.

«Если вы знаете интересную историю или факт о Пскове - пишите в директ! С удовольствием поделюсь этой информацией с подписчиками», - заключил Борис Елкин.