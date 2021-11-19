Общество

Около 40% россиян испытывают на работе сильный стресс — опрос

Уровень стресса на нелюбимой работе на треть выше, чем на любимой. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие россияне из всех округов страны.

Оказалось, что 37% россиян оценивают свой ежедневный уровень стресса на работе как высокий или очень высокий.

6% жителей страны признались, что не испытывают напряжения на работе, 8% ощущают его слабо. 12% респондентов назвали уровень стресса низким, а 35% - средним.

Каждый пятый оценил свое эмоциональное напряжение на работе как высокое, 17% - как очень высокое. Отмечается, что средний уровень ежедневного стресса на работе составляет чуть более 3 баллов. При этом больше нервничают те, кто не любит свою работу: их оценки на треть выше, чем у россиян, которые свое дело любят (3,7 и 2,8 баллов соответственно).