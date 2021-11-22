Общество

Архивисты рассказали, каких работников искали в Пскове в XVIII веке

Архивисты рассказали, какие вакансии были открыты в Пскове в XVIII веке. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

В апреле 1784 года информация об открытых вакансиях ткачей распространялась среди жителей Рижского и Ревельского (ныне Таллин) наместничеств.

Фото: Государственный архив Псковской области

Детали можно почерпнуть из «Сообщение Псковской казенной палаты в Псковское наместническое правление о нехватке ткачей на казенной полотняной фабрике г. Пскова». Документ датирован 29 апреля 1784 года. Орфография и пунктуация сохранены.

«При состоящей в здешнем городе казенной полотняной фабрике для ткания полотен и канифасов (хорошая парусина, прочная льняная ткань — Ред.) состоит приготовленных до 20 станов, ис коих по числу находящихся ткачей производится тканье только на 5 станов, а достальные станы по неимению ткачей остаются без употребления, а по сему в казенной полате определено в оное наместническое правление сообщить, с тем, дабы благоволило посредством городничих обвестить в городах здешнего наместничества, не отыщется ли таковых желающих из ткачей, которые бы могли явиться к здешнему господину директору економии для условия, а между тем не оставило бы сообщить по близости в Рижское и Ревельское наместнические правлении, с тем дабы и оные благоволили также обвестить в городах своих наместничеств, о чем сим и сообщаться», - говорится в документе..