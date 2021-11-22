Общество

«Гайд-парк»: Галина Неваленная о благоустройстве 13-го округа, бюджете и борьбе с COVID-19. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 23 ноября. Гостем студии стала депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №13, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Она рассказала радиослушателям, какие работы по благоустройству удалось сделать на территории округа в этом сезоне, как со временем меняется характер проблем, с которыми к ней обращаются горожане и какие актуальные вопросы стоят на повестке в гордуме. В частности, речь пошла о реализации муниципальных программ, о формировании проекта городского бюджета на ближайшие три года и о предстоящем избрании главы городской администрации.

Отдельное внимание уделили теме ограничительных мер, введенных в Псковской области в целях борьбы с коронавирусом.