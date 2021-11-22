Общество

Фестиваль настольных игр «Синий Кот» возвращается в Псков

XII фестиваль настольных игр «Синий Кот» пройдет в областной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе администрации города.

История фестиваля началась в 2012 году, когда любители «настолок» впервые собрались вместе, чтобы поиграть в новые игры, пообщаться с единомышленниками и обрести новых друзей. Ежегодно организаторы фестиваля — активисты молодежной организации «Вечевой Орден» - приобретают новые игры, придумывают новые мероприятия, изучают игровые технологии и сегодня они уже не только знакомят других с миром настольных игр, но и разрабатывают собственные, связанные с историей Псковской области.

На фестивале будут представлены как классические, так и совершенно новые игры: «Эволюция» и «Зельеварение», «Дорожные сети», «Цитадели», «Fluxx», «За 5 печатями», «Бумажные кварталы», «Микрополис», «Ticket to ride», «Псковская летопись» и другие.

В этом году фестиваль проходит в рамках реализации проекта «ИгроПсков», который стал призером конкурса «Доброволец России — 2020».

Если вы хотите стать волонтером или хотите поиграть в конкретную игру — свяжитесь с координатором фестиваля Екатериной Родиной (телефон: +79113695031).

Мероприятие пройдет в библиотеке улице Профсоюзной, 2 27 ноября с 14:00 до 18:00. Рекомендуемый возраст участников 14+.

Предварительная регистрация открыта по ссылке. Вход для совершеннолетних участников будет осуществляться при предъявлении QR-кода.