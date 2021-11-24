Общество

Трех маленьких медведей выпустили в Полистовский заповедник. ВИДЕО

На территорию Полистовского заповедника в Псковской области выпустили трех маленьких медведей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Животных привезли из Тверской области, там они находились в Центре спасения медвежат-сирот.

«Бусинка, Пенелопа и Маша – новые дикие жительницы полистовских земель. Для отслеживания медвежат установлены фотоловушки на участке выпуска. Весной будет проведен мониторинг с целью выяснения того, как мишки пережили зиму на новой территории», - рассказали в заповеднике.