Общество

Главный нарколог региона о допустимых дозах спиртного: Чем меньше, тем лучше

Главный внештатный психиатр-нарколог комитета здравоохранения Псковской области Сергей Кремс в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил, что безопасных для организма доз алкоголя не существует.

«Скажу печальную истину: до настоящего момента нет ни одной научной работы, которая подтвердила бы пользу от маленьких доз алкоголя», - сказал он.

Сергей Кремс отметил, что ни он, ни другие специалисты, за работой которых он следит, не слышали о достоверных исследованиях о пользе или об отсутствии вреда небольших доз спиртного.

«Есть условно безопасные дозы, с которыми организм может справиться без серьезных последствий. Но даже небольшие количества угнетают иммунитет - это доказано, человек становится хрупким», - добавил психиатр-нарколог.

Кроме того, он сказал, что алкоголь — очень опасное вещество, которое приводит к тяжелейшим последствиям, поэтому чем меньше выпитого, тем лучше.