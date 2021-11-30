Общество

Псковичи провели международную конференцию о развитии системы уголовных наказаний

Псковский филиал академии ФСИН России провел международную научно-практическую конференцию «Система уголовных наказаний: от истоков к современности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Конференция, организованная кафедрой уголовно-правовых дисциплин, состоялась в дистанционном формате через «Zoom». В ней приняли участие курсанты, студенты и слушатели образовательных организаций России и академии МВД Республики Белоруссии.

Заместитель начальник Псковского филиала академии ФСИН России Юлия Михайлова отметила, что история развития уголовно-исполнительной системы и современные тенденции и проблемы, возникающие в реализации наказаний и функционировании учреждений и органов УИС, вызывают живой интерес как представителей профессионального научного сообщества, так и правоохранителей.

В ходе работы конференции ее участники — обучающиеся Псковского филиала академии ФСИН России, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Псковского государственного университета, Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, Санкт-Петербургской академии следственного комитета, академии МВД Республики Белоруссия — обсудили актуальные вопросы уголовной и уголовно-исполнительной политики, законодательства и права РФ, деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, меры уголовно-правового характера и меры пресечения.

В вузе отметили, что работа конференции проходила по четырем секциям: «Уголовно-правовые средства противодействия преступности. Исполнение уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера: законодательство, теория и практика», «Актуальные вопросы криминологии и предупреждения преступности», «Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты, связанные с назначением и исполнением уголовных наказаний», «Развитие системы уголовных наказаний: историко-правовой аспект».