Общество

Псковичей приглашают на обучение в вузы Минобороны

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района проводит набор кандидатов для поступления в военные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования министерства обороны РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На программы с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются кандидаты в возрасте от 16 до 22 лет, имеющее среднее общее образование и не проходившие военную службу, а также граждане до 24 лет, уже прошедшие или проходящие военную службу по призыву.

В качестве кандидатов на обучение по программам со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане до 30 лет, имеющие среднее общее образование.

Подать заявление и оформить документы для поступления в вузы можно с 10 января 2022 года.

По вопросам поступления и оформления следует обращаться в военный комиссариат Псковской области по городу Пскову и Псковскому району по адресу: Псков, улица Новаторов 3а, кабинет №507.