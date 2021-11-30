Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Сергеем Колосовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №2, руководитель муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним итоги работы по благоустройству 2-го округа, перспективы решения проблем округа за счет городского бюджета, а также ситуацию в муниципальных банях.

Трансляция завершена.