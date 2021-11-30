Общество

Псковский архивист выступила на всероссийском семинаре «Без срока давности»

Всероссийский семинар «Без срока давности» проходит 5-7 декабря в Москве. Среди его участников — начальник отдела архивной подготовки и информационно-коммуникационных проектов Государственного архива Псковской области Елена Григорьева. Об этом сотрудники архива сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Территорией для проведения мероприятия стал музей Победы. В центре внимания оказались сразу несколько направлений работы по проекту: образовательные программы и их элементы, архивная и выставочная деятельность, вызовы и угрозы в медийном поле, отражение истории в произведениях искусства и культуры.

«К сожалению, за последние десятилетия мир серьезно изменился. Идет активное переписывание истории Второй мировой войны. Сегодня за рубежом усиливаются не только попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны, но и пересмотр ее общепризнанных итогов, включая правовой итог Нюрнбергского трибунала», - заявил руководитель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин в ходе своего выступления перед участниками семинара.

Эксперты неоднократно в своих обращениях к собравшимся подчеркивали важность работы с молодежью, ее информирование о страницах истории страны в годы Великой Отечественной войны. Все это позволит подрастающему поколению быть объективными в оценках происходившего на оккупированной территории. Немаловажен вклад поисковых отрядов, с их помощью ведется работа по поднятию останков жертв нацистов, установление деталей их гибели, восстановление имен, добавили архивисты.

Елена Григорьева на одной из практических площадок выступила с докладом «Информационная база проекта «Без срока давности»: основы использования в научной деятельности и установлении истории семьи».