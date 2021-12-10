Общество

Псковское УФСИН и омбудсмены договорились о взаимодействии

Официальное подписание двух соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между УФСИН России по Псковской области и региональными уполномоченными по правам человека и правам ребенка состоялось в пенитенциарном ведомстве в День прав человека, сегодня, 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском УФСИН.

Свои подписи на документах поставили временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Соглашения направлены на максимальное обеспечение гарантий государственной защиты, соблюдения и уважения прав и свобод человека. Их подписали в целях объединения усилий аппаратов уполномоченных в Псковской области и регионального УФСИН при решении возложенных на них задач, в том числе по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина при отбывании наказания в местах лишения свободы, а также несовершеннолетних лиц и женщин, имеющих детей, содержащихся в следственных изоляторах Псковской области.

Также стороны планируют вести информационное взаимодействие, проводить совместные совещания, консультации, рабочие встречи по наиболее важным вопросам для обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, а также принятия управленческих решений.

В завершение встречи руководитель УФСИН Алексей Емельянов поблагодарил областных омбудсменов за многолетнее конструктивное сотрудничество и заверил, что в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, и впредь будут максимально обеспечены все условия для их работы.