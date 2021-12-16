Общество

Дети из Псковской области заняли призовые места в конкурсе «Неопалимая купина»

Дети из Псковской области заняли призовые места в конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Конкурс проводят с целью формирования и закрепления навыков грамотного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях, а также для выявления и поддержки одаренных детей, создания эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, воспитания и формирования гражданской ответственности.

В этом году на конкурс поступило 678 конкурсных работ из 51 субъекта Российской Федерации. Конкурс проводили в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. Ребята, прошедшие отбор на муниципальном и региональном уровнях, представили Псковскую область на всероссийском этапе.

В номинации «Художественно-изобразительное творчество» первое место занял ученик детского центра «Надежда» Иван Купалов с композицией «Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом».

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» первое место с работой под названием «Огнеборцы на страже!» заняли ученики центра «Надежда» Даниил Никитин и Алексей Султанов, а третье место заняла ученица Центра внешкольной работы Великолукского района Ксения Михайлова с картиной «Знайте юные друзья!..».

Победителей конкурса наградили грамотами и подарками Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества. «Поздравляем ребят и их наставников с победой, желаем им новых творческих успехов! Так держать!» - добавили в МЧС.