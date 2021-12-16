Общество

В Пскове полиция выявила фиктивную регистрацию групп из Таджикистана

Двое жителей города Пскова подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По данным полиции, в текущем году не работающая псковичка 1970 года рождения незаконно прописала в областном центре группу граждан Таджикистана. Другой безработный житель Пскова 1973 года рождения тоже фиктивно поставил на миграционный учет ряд граждан Таджикистана.

Еще трех граждан Таджикистана незаконно зарегистрировала безработная жительница Островского района, женщина 1965 года рождения.