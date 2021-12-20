Общество

Каждый пятый пскович потратит годовую премию на выплату кредитов - опрос

В этом году жители Пскова планируют отложить «тринадцатую» зарплату, а не тратить ее на отпуск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании по поиску работы SuperJob, каждый пятый пскович собирается отдать годовую премию на выплату кредитов и долгов.

22% опрошенных хотят войти в Новый год без финансовых обременений и любые свободные средства направляют на погашение ипотеки.

При этом 11% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 10% респондентов. Также каждый десятый (9%) опрошенный планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 7% псковичей, показал опрос.

Еще 8% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично. Покупку гаджета запланировали 2% горожан, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Другие планы на премию у 9% псковичей — они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и другое. Затруднились ответить 6% респондентов.

Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью в Пскове чаще мужчины. А тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.