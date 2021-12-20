Общество

Борис Елкин инициировал расширение рабочей группы по рассмотрению поправок в городской бюджет

Сити-менеджер Борис Елкин инициировал расширение рабочей группы по рассмотрению поправок администрации Пскова в городской бюджет. Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская в ходе заседания рабочей группы сегодня, 20 декабря.

По его предложению, помимо депутатов Псковской городской Думы, в рабочую группу вошли руководитель управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко, руководитель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов и руководитель управления городского хозяйства Николай Баринов.

«Это здравое решение - включить представителей профильных ведомств в рабочую группу», - оценила глава Пскова Елена Полонская.