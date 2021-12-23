Общество

В Псковской области проиндексировали социальные выплаты на 2022 год

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект, предусматривающий изменения в отдельные законодательные акты региона в части индексации социальных выплат. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Петр Алексеенко указал на то, что социальные выплаты проиндексированы недостаточно, поскольку уровень инфляции ниже.

Ему ответила председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева: «Меры, которые принимаем, тщательно рассматриваем и обсуждаем. В региональном бюджете денежные средства ограничены в связи с тем, что бюджет дотационный».

«Прекрасно понимаем, что выплаты незначительные, - сказал вице-спикер, председатель бюджетного парламентского комитета Александр Братчиков. - Но я попрошу поддержать законопроект. 4% - это лучше, чем ничего. Если будет возможность, в течение года будет проведена дополнительная индексация».

Законопроект предусматривает увеличение на 4% размеров денежных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан.

С 1 января 2022 года выплаты отдельным категориям граждан предлагается выплачивать в следующих размерах:

1) ежемесячные компенсационные выплаты на возмещение вреда здоровью инвалидам вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, – 624 рубля (число получателей – 87 человек). Ранее данная выплата была установлена в 6-кратной размере базовой суммы, определенной федеральным законодательством для выплаты пособий, стипендий и других обязательных социальных выплат, которая составляет 100 рублей (с 1 января 2001 года);



2) денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, - 6180 рублей (число получателей - 698 человек);

3) ежемесячное пособие на ребенка - 261 рубль (число детей - 53 376 детей);



4) ежемесячная денежная выплата:

- ветеранам труда и бывшим сельским специалистам -1 372 рубля (число получателей – 60 444 человека);

- труженикам тыла - 706 рублей (число получателей - 170 человек);

- реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, - 486 рублей (число получателей - 577 человек);



5) ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 1 784 рубля (число получателей - 113 человек);



6) многодетным семьям, число получателей – 5 990 семей и в них 20 356 детей:

- ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка - 430 рублей;

- ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления - 1 234 рублей;

- компенсация за приобретение месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных учреждений - 92 рублей;

7) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:

- единовременное денежное пособие при первичном трудоустройстве, в случае призыва на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ, при рождении ребенка - 2 221 рубль (число получателей - 31 человек);

- ежемесячное денежное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет при предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам - 2 221 рубль (число получателей - 4 человека).

Размер денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) и приемному родителю составит:

- на ребенка до 1 года - 9 884 рубля;

- на ребенка от 1 года до 3 лет - 9 922 рубля;

- на ребенка от 3 до 7 лет - 10 956 рублей;

- на ребенка от 7 до 12 лет - 12 376 рублей;

- на ребенка от 12 до 18 лет - 13 232 рубля;

Численность детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, - 1866 детей.



8) ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области» - 395 рублей (число получателей – 35 601 человек, из них дети войны - 1 568 человек).