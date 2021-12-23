Общество

Представителей сферы услуг и торговли в Пскове призвали вакцинироваться от COVID-19

Серия встреч с представителями бизнеса по вопросам вакцинации от COVID-19 прошла под руководством заместителя главы администрации города Пскова Павла Волкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Беседы с предпринимателями, руководителями сетевых магазинов, торговых центров, рынков и ярмарок, нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания о необходимости вакцинации сотрудников от новой коронавирусной инфекции провели главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и начальник отдела по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город» администрации Пскова Алексей Архипов.

Участникам мероприятий рассказали об особенностях заражения коронавирусом, о течении болезни, ее коварстве и о постковидном синдроме. Галина Неваленная подчеркнула важность вакцинации, особенно для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями. «Все тяжелые формы коронавируса, все, кто сегодня лежит в реанимации, это пациенты, которые не прививались! Массовая вакцинация – единственный способ победить пандемию. Каждый несет ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих», - сказала она.

Главврач поликлиники также дала разъяснения по медотводам от прививки, правилам получения и срокам действия QR-кодов, рассказала, где, когда и какими вакцинами можно привиться в Пскове.

В свою очередь Алексей Архипов, в прошлом практикующий хирург, добавил: «Другого пути нет. Надо прививать людей, если мы хотим выжить в этом жесточайшем мире. Упрямство некоторых граждан граничит с безумием».

Сегодня в Пскове можно привиться в прививочных кабинетах в подразделениях поликлиники по предварительной записи по телефону кол-центра 299-028 (с 8:00 до 18:00): в поликлинике №1 (улица Кузнецкая, 19), поликлинике №2 (улица Коммунальная, 23), поликлинике №3 (улица Индустриальная, 8). Проводится выездная вакцинация на предприятия и в организации по предварительной заявке. В поликлинике имеются в наличии все вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Кроме того, работают четыре пункта вакцинации в торговых центрах: ТЦ «Акваполис» (улицв Кузбасской дивизии, 19, 10:00-20:00, ежедневно), ТЦ «Империал» (улица Коммунальная, 41, 10:00-20:00, ежедневно), ТК «Рубин» (улица Труда, 54, с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00), ТРК «Простория» (переулок Иркутский, 4, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 20:00). Доступные вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вакцинация проводится в порядке живой очереди.