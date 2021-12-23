Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
праздник в усадьбе
Псковский марафон
«Классные каникулы» в Новый год
Что нужно для любимого хобби?
лечение без очередей и хамства
инфографика 2021
«Справедливая Россия» решает проблемы
Инвестиционное развитие Итоги года
Особенности псковской кулинарии
Изменения для владельцев недвижимости
закон и миграция
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
музей русского пития
разговоры о кухне
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 23.12.2021 09:189 Хирурги, педиатры, медсестры: кто попал на виртуальную «Доску почета псковских медиков» 24.12.2021 21:350 Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом 24.12.2021 21:062 Представителей сферы услуг и торговли в Пскове призвали вакцинироваться от COVID-19 24.12.2021 21:010 Александр Козловский передал лакомства для животных домашнего приюта в Пскове 24.12.2021 20:330 Михаил Ведерников принял участие в заседании Госсовета при президенте России 24.12.2021 19:400 Волонтеры поздравляют ветеранов Псковской области с Новым годом
 
 
 
Самое популярное 19.12.2021 13:381 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Гдовском районе 22.12.2021 16:5618 Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области 17.12.2021 17:0122 Почти 2 млрд рублей требуется на реализацию концепции развития велосистемы Пскова 21.12.2021 21:414 Все школы Псковской области уйдут на зимние каникулы с 27 декабря по 9 января 21.12.2021 13:493 «Мини Лента» откроется в псковском торговом комплексе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Представителей сферы услуг и торговли в Пскове призвали вакцинироваться от COVID-19

24.12.2021 21:06|ПсковКомментариев: 2

Серия встреч с представителями бизнеса по вопросам вакцинации от COVID-19 прошла под руководством заместителя главы администрации города Пскова Павла Волкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Беседы с предпринимателями, руководителями сетевых магазинов, торговых центров, рынков и ярмарок, нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания о необходимости вакцинации сотрудников от новой коронавирусной инфекции провели главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и начальник отдела по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город» администрации Пскова Алексей Архипов.

Участникам мероприятий рассказали об особенностях заражения коронавирусом, о течении болезни, ее коварстве и о постковидном синдроме. Галина Неваленная подчеркнула важность вакцинации, особенно для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями. «Все тяжелые формы коронавируса, все, кто сегодня лежит в реанимации, это пациенты, которые не прививались! Массовая вакцинация – единственный способ победить пандемию. Каждый несет ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих», - сказала она.

Главврач поликлиники также дала разъяснения по медотводам от прививки, правилам получения и срокам действия QR-кодов, рассказала, где, когда и какими вакцинами можно привиться в Пскове.

В свою очередь Алексей Архипов, в прошлом практикующий хирург, добавил: «Другого пути нет. Надо прививать людей, если мы хотим выжить в этом жесточайшем мире. Упрямство некоторых граждан граничит с безумием».

Сегодня в Пскове можно привиться в прививочных кабинетах в подразделениях поликлиники по предварительной записи по телефону кол-центра 299-028 (с 8:00 до 18:00): в поликлинике №1 (улица Кузнецкая, 19), поликлинике №2 (улица Коммунальная, 23), поликлинике №3 (улица Индустриальная, 8). Проводится выездная вакцинация на предприятия и в организации по предварительной заявке. В поликлинике имеются в наличии все вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Кроме того, работают четыре пункта вакцинации в торговых центрах: ТЦ «Акваполис» (улицв Кузбасской дивизии, 19, 10:00-20:00, ежедневно), ТЦ «Империал» (улица Коммунальная, 41, 10:00-20:00, ежедневно), ТК «Рубин» (улица Труда, 54, с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00), ТРК «Простория» (переулок Иркутский, 4, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 20:00). Доступные вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вакцинация проводится в порядке живой очереди.

Теги: #администрация Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею строительства временного моста от улицы Люксембург к Профсоюзной?
В опросе приняло участие 364 человека
24.12.2021, 21:460 В Госавтоинспекции призвали псковских водителей соблюдать скоростной режим 24.12.2021, 21:420 Правительство выделило 5 млрд рублей на модернизацию «Почты России» 24.12.2021, 21:350 Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом 24.12.2021, 21:062 Представителей сферы услуг и торговли в Пскове призвали вакцинироваться от COVID-19
24.12.2021, 21:010 Александр Козловский передал лакомства для животных домашнего приюта в Пскове 24.12.2021, 20:330 Михаил Ведерников принял участие в заседании Госсовета при президенте России 24.12.2021, 20:262 Интерактив: Ад на дорогах 24.12.2021, 20:100 Самая посещаемая выставка Псковской областной библиотеки закрывается
24.12.2021, 20:030 ДТП с автобусом произошло у гипермаркета Пскове 24.12.2021, 19:550 Великолучан приглашают встретить Новый год на празднике во дворе 24.12.2021, 19:400 Волонтеры поздравляют ветеранов Псковской области с Новым годом 24.12.2021, 19:250 Псковичей приглашают на выставку винтажной игрушки
24.12.2021, 18:550 Гимнастки Пскова и Великих Лук побывают на шоу Алексея Немова в «Лужниках» 24.12.2021, 18:400 Псковские офицеры поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Новым годом 24.12.2021, 18:200 Модельная библиотека нового поколения появилась в Великих Луках 24.12.2021, 18:001 Победителей конкурса молодежных проектов «Есть идея» определили в Пскове
24.12.2021, 17:490 В Острове изменилась площадка для запуска новогоднего фейерверка 24.12.2021, 17:431 «Мини Лента» открылась в Пскове 24.12.2021, 17:320 Соглашение в области социально-трудовых отношений подписали в Пскове 24.12.2021, 17:214 Новый светофор заработал на Октябрьском проспекте в Пскове
24.12.2021, 17:100 Псковский суши-бар украсили к новогоднему конкурсу 24.12.2021, 17:000 Совет по инвестициям Псковской области поддержал ряд крупных проектов 24.12.2021, 16:510 Новогодний огонек без пожара 24.12.2021, 16:436 Суд взыскал с Google более 7 миллиардов рублей за повторное неудаление информации
24.12.2021, 16:391 Оштрафованный порховский алкобизнесмен взялся за старое 24.12.2021, 16:251 Рыбаки оказались отрезаны от берега на Чудском озере 24.12.2021, 16:221 «Венский Новый год»: псковичей приглашают на яркий и веселый концерт 24.12.2021, 16:190 Островский педагог о престиже профессии и спорах с родителями
24.12.2021, 16:120 Более 160 миллионов рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области 24.12.2021, 15:570 Сильный снегопад ожидается в Псковской области 24.12.2021, 15:460 Неоновыми огнями декорировали магазин к новогоднему конкурсу в Пскове 24.12.2021, 15:440 Лучшие композиции ансамбля «Псков» прозвучат в концерте «Зову тебя Россиею…»
24.12.2021, 15:390 Военные медики рассказали об особенностях работы в псковской инфекционке 24.12.2021, 15:290 Как соцсети завоевали Псковскую область в 2021 году 24.12.2021, 15:182 Псковская филармония не собирается прощаться с главным дирижером Николаем Хондзинским 24.12.2021, 15:010 Сбер за год выдал застройщикам в СЗФО более 100 млрд рублей
24.12.2021, 14:420 ДТП с грузовиком произошло в Гдовском районе 24.12.2021, 14:400 «Обратный отсчет»: Елизавета Барышникова об итогах филармонического сезона. ВИДЕО 24.12.2021, 14:360 Предпраздничные акции стартовали в «Деревне Соловьи» 24.12.2021, 14:320 Автомобиль перевернулся в Гдовском районе
24.12.2021, 14:260 «Титан-Полимер» присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» 24.12.2021, 14:230 «Новогодний десант» высадился у детской больницы в Пскове. ФОТО 24.12.2021, 14:151 К «легкому банку» ВТБ подключились 250 тысяч пользователей 24.12.2021, 14:132 В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на январских праздниках
24.12.2021, 14:080 Бюджет Пскова на 2022 год увеличили более чем на 1,5 миллиарда рублей 24.12.2021, 14:035 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте. ВИДЕО 24.12.2021, 14:010 Доступные к посещению по «Пушкинской карте» спектакли перечислили в псковском театре 24.12.2021, 13:470 Число желающих повысить финансовую грамотность удвоилось в Псковской области
24.12.2021, 13:371 До -17 градусов ожидается в Псковской области 25 декабря 24.12.2021, 13:284 Лев Шлосберг высказал мнение о причинах антиваксерских настроений в России 24.12.2021, 13:230 Из-за пандемии сфера культуры напряглась - Елизавета Барышникова 24.12.2021, 13:120 Мясная новинка появилась на прилавках «Деревни Соловьи»
24.12.2021, 13:090 Дед Мороз появился на балконе дома по улице Юности в Пскове 24.12.2021, 13:054 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом 24.12.2021, 12:540 Объем международных сделок торгового финансирования Сбера превысил 31 млрд долларов 24.12.2021, 12:510 Не запускать салюты с балконов просят псковичей
24.12.2021, 12:460 «Елку сюрпризов» придумали для псковичей накануне Нового года 24.12.2021, 12:411 Мошенники обогатились за счет псковичей на два миллиона рублей 24.12.2021, 12:360 «Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»... ВИДЕО 24.12.2021, 12:350 Псковский облсовпроф начал сотрудничать с железнодорожниками
24.12.2021, 12:182 Две кражи за один день пресекли росгвардейцы в псковском магазине 24.12.2021, 12:120 Проекты не в стол 24.12.2021, 12:122 Детский сад на 140 мест откроется рядом с новостройками на Запсковье 24.12.2021, 12:030 Еще шесть человек в Псковской области стали жертвами COVID-19
24.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 24.12.2021, 11:393 Нескольким организациям Пскова разрешили заниматься на «Машиностроителе» 24.12.2021, 11:371 Комикс псковского студента признали одним из лучших на всероссийском конкурсе 24.12.2021, 11:331 На заседание Псковской городской Думы пришел Дед Мороз
24.12.2021, 11:246 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте 24.12.2021, 11:190 Эксперты ВТБ дали рекомендации по защите от мошенников во время новогодних праздников 24.12.2021, 11:080 Ледовая обстановка ухудшилась на водоемах Псковской области 24.12.2021, 11:052 На погашение долга из бюджета Пскова будут выделять по 150 млн рублей в год
24.12.2021, 10:530 «Обратный отсчет»: Елизавета Барышникова об итогах филармонического сезона 24.12.2021, 10:510 Красотки и Квазимодо: какие ели установили в Псковской области 24.12.2021, 10:460 Впервые в Псковской области построили детский сад на деньги частного инвестора 24.12.2021, 10:430 «Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»...
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru