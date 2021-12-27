Общество

Почта России тестирует новый вид доставки отправлений

Почта России тестирует доставку почтовых отправлений в контейнерах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Почта России доставила первый 40-футовый контейнер с почтовыми отправлениями из Калининграда в Москву. Оператор перевез 400 крупногабаритных отправлений совокупным весом почти 8 тонн. В будущем компания планирует использовать контейнерные перевозки для доставки сборных грузов корпоративных клиентов.

Перевозка проходила в рамках услуги «EMS RT» – комплексного логистического решения по доставке среднегабаритных и крупногабаритных грузов. Возможность перевозить грузы появилась в 2016 году, но до настоящего времени для доставки отправлений оператор использовал только автомобильный транспорт.

Контейнер проследовал по маршруту Калининград-Москва – от магистрального сортировочного центра УФПС Калининградской области через контейнерные терминалы «Восток-Запад» и «Белый Раст» в логистический центр Почты России «Внуково».

Период тестовых отправок на этом маршруте продлится три месяц. В 2022 году Почта России планирует расширить географию тестирования и запустить доставку почтовых отправлений в составе ускоренных контейнерных поездов на маршрутах из Москвы в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Иркутск.

«Почта России постоянно расширяет свои возможности в интересах клиентов, внедряя новые сервисы и продукты. Решение о проведении тестовых перевозок почтовых отправлений с применением контейнерной технологии было продиктовано ростом объемов крупногабаритных отправлений. За 9 месяцев этого года Почта России доставила на 98% больше сборных грузов, чем за аналогичный период 2020 г. Использование контейнерного сервиса, как наиболее технологичного решения для перевозки такого типа грузов, позволит нам выдержать баланс между экономической эффективностью и скоростью доставки», – подчеркнул директор по развитию мультимодальных перевозок Почты России Юрий Юрьев.

Почта России реализует проект в сотрудничестве с ОАО «РЖД» в рамках стратегии контейнеризации почтовых отправлений и доставки сборных грузов.

Напомним, что в сентябре Почта России и РЖД на Восточном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях развития партнерских отношений в сфере железнодорожного транспорта. Компании договорились вместе заниматься контейнеризацией почтовых отправлений и доставкой сборных грузов (товаров интернет-магазинов, торговых сетей, предприятий малого и среднего бизнеса).