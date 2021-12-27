Общество

Волонтеры поздравят с Новым годом почти 200 ветеранов в Псковской области

Псковские депутаты и волонтеры присоединились к акции «С Новым годом, ветеран!». Она проходит при поддержке партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Акция «С Новым годом, ветеран» уже второй год подряд проходит во всех регионах страны, Депутаты всех уровней, сенаторы, волонтеры поздравляют фронтовиков с наступающим праздником и передают подарки.

«С каждым годом свидетелей тех страшных лет, воочию увидевших весь ужас того страшного времени, ежедневно сталкивающихся с потерями, страданиями и человеческой болью, остается все меньше, тем сильнее забота и больше внимания ветеранам – нашим героям, подарившим мирное небо над головой. Новый год – это еще одна хорошая возможность выразить уважение и признательность этим людям», – сказал руководитель регионального волонтерского центра «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Всего в регионе поздравления получат более 190 фронтовиков. Также волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки устраивают небольшие постановки для ветеранов и поют с ними песни.

При проведении акции обязательно соблюдаются меры безопасности. Каждый депутат и волонтер при вручении подарков использует средства индивидуальной защиты.

В отделении партии напомнили, что «Единая Россия» проводит традиционную серию акций в новогодние праздники. Их организуют активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры. Они поздравляют врачей и сотрудников медучреждений, их пациентов, ветеранов, детей, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Организуют для них праздничные мероприятия, вручают подарки.