Общество

В Псковской области 65 семей получили помощь накануне Нового года

Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало выдачу вещевой помощи для малообеспеченных семей с детьми и семей, воспитывающих детей-инвалидов. В акции приняли участие 65 семей из Пскова и области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Родители смогли выбрать одежду, обувь, а также игрушки и книги для своих детей. Помимо этого, семьи получили новую зимнюю обувь, а всем ребятам вручили сладкие новогодние подарки.

«Организовывать подобные акции по выдаче помощи удается благодаря постоянным помощникам: неравнодушным жителям города, которые ежедневно приносят в офис детского фонда добротные детские и подростковые вещи, а также благотворителям, которые передают для семей необходимую помощь. В этот раз детскому фонду удалось порадовать семьи новой зимней обувью от заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, председателя детского фонда Юрия Сорокина. Семьям было передано около 60 пар зимней детской и мужской обуви», - отметили организаторы акции.

Помимо этого, благотворительный фонд «Созидание» передал для подопечных семей детского фонда несколько десятков коробок с новыми фирменными вещами.

Также новогоднее настроение родителям и детям создали партнеры из «ПсковРусКартон», которые предоставили около 40 картонных домиков для украшения домашних окон. «Конечно же не обошлось без новогодних подарков от Деда Мороза! В этот день 180 детей получили сладкие подарки, сформированные из сладостей, принесенных жителями города. Детский фонд искренне благодарит всех помощников за такую важную и необходимую помощь для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для них это стало самым настоящим новогодним подарком!» - добавили в организации.