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Общество

Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области

01.01.2022 13:00|ПсковКомментариев: 0

Шесть жителей Псковской области скончались от коронавируса за прошедший день, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За время пандемии COVID-19 унес жизни 1263 жителей региона.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 119 человек. Всего коронавирусом переболели 71 500 жителей Псковской области.

Вылечились от коронавирусной инфекции 386 жителей региона. Всего избавились от этого диагноза 68 090 псковичей.

Медики провели 1005 исследований на COVID-19. Их общее число составило 716 762.

Статистика по районам следующая:

Псков – 23661
Великие Луки – 11436
Бежаницкий район – 755
Великолукский район – 1897
Гдовский район – 1158
Дедовичский район – 1701
Дновский район – 563
Красногородский район – 697
Куньинский район – 641
Локнянский район – 549
Невельский район – 2917
Новоржевский район – 853
Новосокольнический район – 1977
Опочецкий район – 2276
Островский район – 3152
Палкинский район – 685
Печорский район – 1579
Плюсский район – 1131
Порховский район – 2285
Псковский район – 5938
Пустошкинский район – 759
Пушкиногорский район – 864
Пыталовский район – 796
Себежский район – 1662
Струго-Красненский район – 1057
Усвятский район – 465
Иногородние (с 30.12.2020) - 46

Теги: #здоровье #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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