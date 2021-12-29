Общество

Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области

Шесть жителей Псковской области скончались от коронавируса за прошедший день, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За время пандемии COVID-19 унес жизни 1263 жителей региона.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 119 человек. Всего коронавирусом переболели 71 500 жителей Псковской области.

Вылечились от коронавирусной инфекции 386 жителей региона. Всего избавились от этого диагноза 68 090 псковичей.

Медики провели 1005 исследований на COVID-19. Их общее число составило 716 762.

Статистика по районам следующая:

Псков – 23661

Великие Луки – 11436

Бежаницкий район – 755

Великолукский район – 1897

Гдовский район – 1158

Дедовичский район – 1701

Дновский район – 563

Красногородский район – 697

Куньинский район – 641

Локнянский район – 549

Невельский район – 2917

Новоржевский район – 853

Новосокольнический район – 1977

Опочецкий район – 2276

Островский район – 3152

Палкинский район – 685

Печорский район – 1579

Плюсский район – 1131

Порховский район – 2285

Псковский район – 5938

Пустошкинский район – 759

Пушкиногорский район – 864

Пыталовский район – 796

Себежский район – 1662

Струго-Красненский район – 1057

Усвятский район – 465

Иногородние (с 30.12.2020) - 46