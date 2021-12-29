Путин подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда медработников за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Так, медиков наградили орденом Пирогова, медалью Луки Крымского и медалью ордена «Заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале, передает официальную информацию ТАСС.
Кроме того, орденом Александра Невского наградили исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц Анатолия Иксанова.
Глава государства также отмечен орденом Дружбы директора учреждения «Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"» Григория Бысюка за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами РФ и Белоруссии. За большой вклад в развитие российско-германского сотрудничества в области здравоохранения ордена Дружбы удостоен и председатель Германо-российского форума Коха-Мечникова Хан Хельмут.
«Стройтрест» и других структур «за большой вклад в строительство социальных значимых объектов».