Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда медработников за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Так, медиков наградили орденом Пирогова, медалью Луки Крымского и медалью ордена «Заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале, передает официальную информацию ТАСС.

Кроме того, орденом Александра Невского наградили исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц Анатолия Иксанова.

Глава государства также отмечен орденом Дружбы директора учреждения «Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"» Григория Бысюка за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами РФ и Белоруссии. За большой вклад в развитие российско-германского сотрудничества в области здравоохранения ордена Дружбы удостоен и председатель Германо-российского форума Коха-Мечникова Хан Хельмут.