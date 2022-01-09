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Общество

Более 56 тысяч километров за год проехали во время патрулирования инспекторы Полистовья

09.01.2022 18:12|ПсковКомментариев: 0

За минувший 2021 год государственные инспекторы Полистовского заповедника, расположенного в Бежаницком и Локнянском районах, проехали на автомототранспорте во время патрулирования 56 380 километров. Как рассказали в Полистовском заповеднике, еще 2 тысячи километров патруль прошел пешком.

Охвачены патрулированием оказались и водные объекты охраняемой природной территории – около 1700 километров осмотрели за год сотрудники госинспекции, передвигаясь на водном транспорте.

«По результатам рейдов составлено 8 протоколов об административном правонарушении, изъято 4 средства незаконного природопользования», - сообщили «МК в Пскове» в пресс-службе заповедника. Там добавили, что в ноябре 2021-го в урочище Среднем, находящемся на границе заповедника, специально установили шлагбаум.

Теги: #Полистовский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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