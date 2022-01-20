Общество

Более 2 тысяч девятиклассников Пскова ждет итоговое собеседование по русскому языку

Итоговое собеседование по русскому языку среди девятиклассников пройдет в Пскове 9 февраля. В нем примут участие около 2 тысяч 390 обучающихся, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Для тех, кто по объективным причинам не сможет пройти собеседование в этот день, организованы дополнительные дни – 9 марта и 16 мая.

Устное собеседование с 2019 года является составной частью государственной итоговой аттестации в 9 классах, без него школьники не допускаются к сдаче экзаменов.

Подготовка к испытанию в школах началась еще в первом полугодии учебного года. Ученики изучали алгоритмы проведения собеседования, тренировались на демонстрационных вариантах, размещенных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Собеседование состоит из четырех частей: чтение текста вслух, подробный пересказ прочтенного текста с включением приведенного высказывания, монологическое высказывание и диалог с экзаменатором.

К проведению собеседования ведут подготовку также руководители школ и управление образования администрации города Пскова.

В школах проводится проверка компьютерной техники и программного обеспечения, подготовка и инструктаж педагогических кадров для обеспечения качественного проведения итогового собеседования.

Весь процесс испытания записывается на аудиофайл для того, чтобы впоследствии можно было определить объективность оценивания ответа экспертом.

Для соблюдения порядка проведения, объективности процедуры, предоставления равных условий проведения итогового собеседования в разных школах проводится подбор общественных наблюдателей. На данный момент поступило 30 заявлений от граждан, желающих стать общественными наблюдателями на итоговом собеседовании. Это независимые эксперты, сфера деятельности которых не относится к сфере образования (например, торговля, недвижимость, различные производства, транспорт, юриспруденция, военнослужащие, домохозяйки, пенсионеры, студенты и так далее).