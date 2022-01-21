Более 150 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро скончались

Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1374. За прошедшие сутки статистику пополнили еще пять летальных случаев, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Вчера коронавирус подтвердили у 152 жителей Псковской области. Всего с начала пандемии им переболели 73 596 человек. Избавился от этого диагноза 101 человек. Общее количество выздоровевших составило 69 326.
Специалисты провели 1737 исследований на коронавирус, всего - 739 326.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 24242
- Великие Луки – 11777
- Бежаницкий район – 782
- Великолукский район – 1934
- Гдовский район – 1180
- Дедовичский район – 1745
- Дновский район – 575
- Красногородский район – 716
- Куньинский район – 662
- Локнянский район – 627
- Невельский район – 2991
- Новоржевский район – 877
- Новосокольнический район – 2042
- Опочецкий район – 2443
- Островский район – 3213
- Палкинский район – 704
- Печорский район – 1621
- Плюсский район – 1143
- Порховский район – 2409
- Псковский район – 6137
- Пустошкинский район – 764
- Пушкиногорский район – 877
- Пыталовский район – 812
- Себежский район – 1696
- Стругокрасненский район – 1108
- Усвятский район – 473