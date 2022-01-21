Общество

Более 150 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро скончались

Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1374. За прошедшие сутки статистику пополнили еще пять летальных случаев, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Вчера коронавирус подтвердили у 152 жителей Псковской области. Всего с начала пандемии им переболели 73 596 человек. Избавился от этого диагноза 101 человек. Общее количество выздоровевших составило 69 326.

Специалисты провели 1737 исследований на коронавирус, всего - 739 326.

Статистика по муниципалитетам: