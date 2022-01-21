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Общество

Более 150 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро скончались

21.01.2022 13:01|ПсковКомментариев: 12

Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1374. За прошедшие сутки статистику пополнили еще пять летальных случаев, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Вчера коронавирус подтвердили у 152 жителей Псковской области. Всего с начала пандемии им переболели 73 596 человек. Избавился от этого диагноза 101 человек. Общее количество выздоровевших составило 69 326.

Специалисты провели 1737 исследований на коронавирус, всего - 739 326.

Статистика по муниципалитетам:

  • Псков – 24242
  • Великие Луки – 11777
  • Бежаницкий район – 782
  • Великолукский район – 1934
  • Гдовский район – 1180
  • Дедовичский район – 1745
  • Дновский район – 575
  • Красногородский район – 716
  • Куньинский район – 662
  • Локнянский район – 627
  • Невельский район – 2991
  • Новоржевский район – 877
  • Новосокольнический район – 2042
  • Опочецкий район – 2443
  • Островский район – 3213
  • Палкинский район – 704
  • Печорский район – 1621
  • Плюсский район – 1143
  • Порховский район –  2409
  • Псковский район – 6137
  • Пустошкинский район – 764
  • Пушкиногорский район – 877
  • Пыталовский район – 812
  • Себежский район – 1696
  • Стругокрасненский район – 1108
  • Усвятский район – 473
Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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