Общество

95-летие ДОСААФ России отметили в Пскове

95-летие ДОСААФ России отметили в Пскове сегодня, 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На торжественном мероприятии руководству регионального отделения ДОСААФ России вручили поздравительный адрес главы региона. В нем губернатор отметил, что история создания и развития общественно-государственной организации, которую сегодня все знают как ДОСААФ, началась в 1927 году. В Псковской губернии были кружки и клубы Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству, где тысячи юношей и девушек получали востребованные профессии и ценные навыки, овладевали военным мастерством, оказывали поддержку пограничникам. Воспитанники ДОСААФ внесли колоссальный вклад и в Победу в Великой Отечественной войне.

«На протяжении 95-ти лет оборонное общество делало все для укрепления обороноспособности страны и ее национальной безопасности, воспитания сильных духом людей, настоящих патриотов Родины. Сегодня сотрудники ДОСААФ продолжают славные традиции и с честью выполняют задачи по подготовке специалистов для Вооруженных Сил России, передают курсантам свой богатый опыт и знания, организуют работу спортивных секций, развивают поисковое и юнармейское движение. В образовательных упреждениях регионального отделения ежегодно проходят обучение более тысячи человек специальностям технических профессий — это заслуживает особой признательности», — подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил сотрудников и ветеранов регионального отделения за самоотверженный труд на благо Псковской области и всей России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, от имени коллег-депутатов и по поручению спикера Александра Котова с 95-летней годовщиной образования ДОСААФ ветеранов и сотрудников общества поздравил вице-спикер Собрания Игорь Дитрих.

«Стены этого здания я хорошо помню с подросткового возраста – жил рядом и не только знал расшифровку аббревиатуры и занимался в спортзале на первом этаже, но и лично носил значок ДОСААФ, – поделился воспоминаниями Игорь Дитрих. – И делал это с гордостью! Хорошо помню, что мальчишки, у которых такого значка не было, завидовали».

Игорь Дитрих отметил, что отношение к истории страны у всех разное, но тенденция заимствовать хорошее из опыта советского прошлого у современных руководителей заметна.

«Потихоньку мы реанимируем и возвращаем в русло многие удачные идеи, необходимые для воспитания молодежи и подготовки кадров – как к армии, так и в принципе к повседневной мужской жизни», - добавил вице-спикер, поблагодарил сотрудников ДОСААФ за сохранение общества и пожелал организации процветания.

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) было создано 23 января 1927 года. Главной его задачей было патриотическое воспитание и подготовка к защите Родины.

С началом становления организации связаны имена выдающихся летчиков, конструкторов и военных. С работы инструктора в планерной школе начинал Валерий Чкалов, а с кружка планеристов и учебы в летной школе – создатели «Яков», «Антеев» и «Русланов» авиаконструкторы Александр Яковлев и Олег Антонов, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. Воспитанниками общества были Герои Советского Союза Валентина Гризодубова, Александр Покрышкин, Иван Кожедуб. В послевоенные годы в рядах общества выросли выдающиеся спортсмены, завоевавшие немало наград.

Правопреемницей традиций ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ с 1991 года является Российская оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ), на базе которой создана система допризывной подготовки молодежи, а также обучение видам авиационного спорта, радиоспорту, вождению автотранспорта, стрельбе из огнестрельного и пневматического оружия.

С 2016 года ДОСААФ России является соучредителем детского движения ВВПОД «Юнармия».