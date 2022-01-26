Общество

Россияне смогут получить сертификат о противопоказаниях к вакцинации

Россияне, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против коронавируса, теперь смогут получить подтверждающий сертификат в личном кабинете на портале госуслуг. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять об этом сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда они поступят на портал госуслуг, сообщается на сайте правительства.

Сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации будет отображаться в личном кабинете, в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19», где также хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 27 января. Михаил Мишустин напомнил, что решение о наличии противопоказания принимают только врачи, оценив состояние пациента, изучив историю его болезни. «В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье», – отметил глава кабмина.

Подписанный документ внес изменения в постановление правительства от 31 марта 2020 года №373.