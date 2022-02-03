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Общество

ВТБ предложил «замораживать» подозрительные переводы на счета мошенников

03.02.2022 13:56|ПсковКомментариев: 0

ВТБ считает необходимым повысить степень защиты россиян от телефонных атак с подменных номеров и усилить борьбу с «дропперами», сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Для этого банк предлагает ввести новые законодательные инициативы, а также обеспечить возможность «замораживать» подозрительные переводы на срок до месяца. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

Специалисты ВТБ отмечают, что в большинстве случаев телефонным мошенникам удается обмануть собеседника, имитируя звонок от госструктур с использованием виртуального подменного номера. Законодательство предписывает мобильным операторам не пропускать подменные звонки, однако каждый провайдер решает эту проблему самостоятельно.

«Мы считаем, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и предлагаем ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров, а также обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу. Нужно создать реестр номеров со стороны юрлиц, которые нельзя использовать в качестве виртуальных. В первую очередь – принадлежащих госведомствам и банкам», – отметил Анатолий Печатников.  

При получении доступа к счетам клиентов мошенники обычно выводят средства на посредников-«дропперов» в другие банки и оперативно обналичивают их. Сегодня у кредитных организаций нет права остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет «дроппера» уже определен и заблокирован. Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную «заморозку» похищенных средств и их возврат владельцу.

«ВТБ предлагает наделить банки подобными полномочиями и разрешить полную блокировку счетов "дропперов" на срок до 30 дней. Для этого требуется разработать единый перечень критериев, по которым все банки смогут останавливать подозрительные транзакции. Эффективному решению этого вопроса поможет межбанковский обмен данными о мошенниках, в рамках которого все игроки смогут оперативно координировать свои действия. Важно заботиться не только о своих клиентах, но и клиентах других банков», – заключил Анатолий Печатников.   

Зампред ВТБ отметил, что число атак мошенников продолжает расти. В 2021 году банк отразил на треть больше мошеннических атак, чем за предыдущий год – более 1,35 млн. Наиболее распространенными методами злоумышленников остаются социальная инженерия (67% от всех атак) и фишинг (29%).

ВТБ постоянно улучшает технологии защиты пользователей и только за прошлый год спас средства более 77 тысяч клиентов, в среднем по 285 тысяч рублей на каждого из них. За год этот показатель удвоился. При этом клиенты становятся более финансово грамотными — за прошедший год они в три раза реже сообщали свои личные данные мошенникам по сравнению с 2020 годом.

В 2022 году в ВТБ Онлайн появится профиль безопасности клиента. Пользователи смогут увидеть, насколько они защищены, получат рекомендации, как повысить его уровень безопасности, а также самостоятельно устанавливать ограничения на свои продукты. Например, указать безопасных получателей переводов (родных или друзей).

ВТБ настоятельно рекомендует клиентам в телефонном общении не терять бдительности и в любой ситуации, которая кажется неестественной и странной, немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк для проверки полученных данных по короткому номеру 1000 или на номер телефона, который указан на обороте банковской карты.

Теги: #банк #мошенники #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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