ВТБ предложил «замораживать» подозрительные переводы на счета мошенников

ВТБ считает необходимым повысить степень защиты россиян от телефонных атак с подменных номеров и усилить борьбу с «дропперами», сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Для этого банк предлагает ввести новые законодательные инициативы, а также обеспечить возможность «замораживать» подозрительные переводы на срок до месяца. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.
Специалисты ВТБ отмечают, что в большинстве случаев телефонным мошенникам удается обмануть собеседника, имитируя звонок от госструктур с использованием виртуального подменного номера. Законодательство предписывает мобильным операторам не пропускать подменные звонки, однако каждый провайдер решает эту проблему самостоятельно.
При получении доступа к счетам клиентов мошенники обычно выводят средства на посредников-«дропперов» в другие банки и оперативно обналичивают их. Сегодня у кредитных организаций нет права остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет «дроппера» уже определен и заблокирован. Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную «заморозку» похищенных средств и их возврат владельцу.
Зампред ВТБ отметил, что число атак мошенников продолжает расти. В 2021 году банк отразил на треть больше мошеннических атак, чем за предыдущий год – более 1,35 млн. Наиболее распространенными методами злоумышленников остаются социальная инженерия (67% от всех атак) и фишинг (29%).
ВТБ постоянно улучшает технологии защиты пользователей и только за прошлый год спас средства более 77 тысяч клиентов, в среднем по 285 тысяч рублей на каждого из них. За год этот показатель удвоился. При этом клиенты становятся более финансово грамотными — за прошедший год они в три раза реже сообщали свои личные данные мошенникам по сравнению с 2020 годом.
В 2022 году в ВТБ Онлайн появится профиль безопасности клиента. Пользователи смогут увидеть, насколько они защищены, получат рекомендации, как повысить его уровень безопасности, а также самостоятельно устанавливать ограничения на свои продукты. Например, указать безопасных получателей переводов (родных или друзей).
ВТБ настоятельно рекомендует клиентам в телефонном общении не терять бдительности и в любой ситуации, которая кажется неестественной и странной, немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк для проверки полученных данных по короткому номеру 1000 или на номер телефона, который указан на обороте банковской карты.