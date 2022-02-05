Общество

В России не будут требовать ПЦР-тест при лечении от COVID-19 более недели

Граждане, переболевшие коронавирусом, смогут вернуться к работе и учебе без сдачи ПЦР-теста, если лечение продолжалось семь и более дней. Это следует из постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Указано, что лечение может проходить как в стационаре, так и амбулаторно, пишет РИА Новости.

При этом, если лечение пациента с подтвержденным коронавирусом длится менее семи дней, то для выписки необходим отрицательный тест, полученный не ранее чем через три дня после положительного.

Смотрите также Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными ковидом

Кроме того, Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции и отменил изоляцию для контактировавших с больными ковидом.