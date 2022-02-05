В России не будут требовать ПЦР-тест при лечении от COVID-19 более недели

Граждане, переболевшие коронавирусом, смогут вернуться к работе и учебе без сдачи ПЦР-теста, если лечение продолжалось семь и более дней. Это следует из постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Указано, что лечение может проходить как в стационаре, так и амбулаторно, пишет РИА Новости.
При этом, если лечение пациента с подтвержденным коронавирусом длится менее семи дней, то для выписки необходим отрицательный тест, полученный не ранее чем через три дня после положительного.
Кроме того, Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции и отменил изоляцию для контактировавших с больными ковидом.