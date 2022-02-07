Общество

Российские прыгуны с трамплина впервые взяли олимпийскую медаль

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: REUTERS / KAI PFAFFENBACH.

Россияне прежде никогда не брали олимпийские медали в этой дисциплине. Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов набрали по итогам четырех попыток 890,3 балла, пишет РИА Новости.

В 2006 году в Турине Дмитрий Васильев лидировал после первой попытки, но в итоге занял десятое место.

Советские прыгуны с трамплина выиграли одну медаль в прыжках с трамплина: на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле чемпионом стал Владимир Белоусов.

Теперь в активе российских олимпийцев две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. По числу наград высшей пробы сборная занимает второе место, первые — шведы.